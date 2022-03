Ende der Trockenheit in Kärnten in Aussicht

Nach eineinhalb Monaten Trockenheit – der letzte nennenswerte Niederschlag in Kärnten ereignete sich am 15. Februar – kommt nun der für die Natur und Landwirtschaft schon so lang ersehnte Regen. Bereits in den kommenden Tagen soll sich das Wetter umstellen. In der Nacht auf Donnerstag schiebt sich ein Adria-Tief über Kärnten. „Die Regenfälle werden flächendeckend ausfallen und durchschnittlich zwischen zehn und 25 Liter pro Quadratmeter Niederschlag bringen“, sagt Ubimet-Meteorologe Michele Salmi.