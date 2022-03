Gewerkschaft GPA Kärnten startet Protestaktion

Gangart könnte bereits am Dienstag verschärft werden

Die nächste Verhandlungsrunde findet am Dienstag, 29. März, statt. Sollte es in der vierten Verhandlungsrunde wieder zu keinem akzeptablen Ergebnis kommen, werden seitens der Gewerkschaft weitere Maßnahmen vorbereitet. „Die Gangart wird dann sicher verschärft“, so auch Brandhuber abschließend.