HTL Eisenstadt verabschiedet sich vom Draken

Draken künftig in Niederösterreich

Jetzt trat das ehemalige Jagdflugzeug seine letzte Reise an. Techniker der Fliegerwerft aus Zeltweg (Stmk.) und ihre Kameraden von den Melker Pionieren (NÖ) verluden die Maschine auf einen Tieflader. Über Nacht ging’s dann zum Truppenübungsplatz Allentsteig (NÖ). In wenigen Wochen soll die HTL einen Jet vom Typ Saab 105Ö als Ersatz erhalten.