Blamables WM-Aus, aber Mancini macht weiter

Mancini sagte, jetzt müsse ein neuer Zyklus beginnen, aus dem er einen erfolgreichen machen könne. Statt im Play-off-Finale am Dienstag in Portugal um das letzte Ticket für die WM zu spielen, müssen die Italiener in der Türkei ein Freundschaftsspiel bestreiten. Die Türken hatten in ihrem Play-off in Portugal verloren.