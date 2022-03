Italien: Europameister-Trio vor Team-Rücktritt

Am Dienstag steht für die „Squadra Azzurra“ noch ein Freundschaftsspiel auswärts gegen die Türkei an. Das Trio wird laut der „Corriere dello Sport“ da bereits schon nicht mehr an Board sein, bekam von Trainer Roberto Mancini die Erlaubnis, das Teamcamp zu verlassen. Ebenso werden Marco Verratti, Gianluca Mancini und Domenico Berardi vorzeitig zu ihren Klubs zurückkehren, ein endgültiger Anschied steht aber nicht im Raum.