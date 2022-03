„Arnautovic? Schwerfällig, behäbig, etwas langsam“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“. Diesmal das alles dominierende Thema in der Sendung bei Michael Fally und Peter Moizi: die verpasste WM-Qualifikation der österreichischen Fußballnationalmannschaft und der daraus resultierende Rücktritt von Franco Foda als Teamchef. Moizi zur 1:2-Niederlage in Wales: „Marko Arnautovic wirkte vorne schwerfällig, behäbig, ein bisserl langsam, nicht ganz so spritzig, wie er es sein sollte. Das ganze Team war im Aufbau langsam, da waren schon einige Hund‘ begraben.“