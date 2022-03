SPD-Erdrutschsieg im Saarland, Debakel für CDU

Bei der Landtagswahl im deutschen Saarland haben die Sozialdemokraten am Sonntag einen Erdrutschsieg erzielt und möglicherweise sogar die absolute Mehrheit errungen. Nach Prognosen der ARD holte der bisherige Juniorpartner in der Großen Koalition 26 der 51 Sitze, nach ZDF-Zahlen sogar 28. SPD-Chefin Anke Rehlinger wird damit neue Regierungschefin. Ministerpräsident Tobias Hans, dessen CDU auf einen historischen Tiefststand stürzte, kündigte „persönliche Konsequenzen“ an.