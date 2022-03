Die Polizei zog zehn Alko-Lenker aus dem Verkehr

Zehn Alko-Lenker wurden aus dem Verkehr gezogen, vier davon waren Frauen. Bei einem 47-Jährigen im Bezirk Oberwart und einem 48-Jährigen aus dem Bezirk Güssing wurden jeweils 2,42 Promille festgestellt. Im Bezirk Jennersdorf stoppte eine Zivilstreife einen E-Biker, der in Schlangenlinien fuhr – 1,72 Promille. In Schachendorf war ein Ungar mit 130 statt der erlaubten 70 km/h unterwegs. In Hirm wurden zwei Bosnier ohne Lenkberechtigung angehalten. Und: Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Eisenstadt drehte ein Motorradfahrer seine Runden, die Freundin stand hinter ihm auf der Sitzbank und hielt sich an den Schultern fest. Der Lenker war erst 14.