Die nächsten Filmhits kommen aus dem Rosental

Ennio Morricone, Jóhann Jóhannsson, Hans Zimmer - das sind die Namen der ganz großen Filmkomponisten. In Zukunft soll sich ein Neuer dazugesellen: Elias Hafner. Der 19-jährige Rosentaler Pianist arbeitet in der Bundeshauptstadt an seiner Karriere und veröffentlichte am Freitag seine zweite Platte. Damit möchte sich Elias Hafner als Komponist endgültig etablieren.