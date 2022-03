Gezanke um Windräder in den Alpen

Gerade bei der Windenergie bedarf es aber an guten Standorten, von denen es in Salzburg aber nicht all zu viele geben dürfte. So wurde in Saalbach ein Projekt bereits verworfen, weil der Wind nicht gut genug war. Gerade in den Wintermonaten ist die Stromgewinnung aus den Windrädern aber künftig wichtig. Denn das ist die Zeit, in der die gut ausgebaute Salzburger Wasserkraft und natürlich auch die Sonnenenergie schwächelt. Das Land Salzburg hat unlängst, wie berichtet, elf Vorrangzonen für die Windenergie festgelegt. Eine davon befindet sich auch in Mittersill. „Wir müssen dafür offen sein, sonst kommen wir nicht weiter“, sagt Viertler, der aber betont, dass die Vorrangzonen selbst noch nichts bedeuten. Zuvor bedarf es zahlreicher Windmessungen. „Es gibt bei uns auch noch kein Projekt“, bestätigt er.