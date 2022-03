Abfuhr für neue Stufe der Freizeitwohnungsabgabe

Seit 2019 müssen Eigentümer einer Wohnung in Oberösterreich eine pauschalierte Tourismusabgabe entrichten, wenn diese länger als 26 Wochen nicht als Hauptwohnsitz benützt wurde. Derzeit gibt es nur zwei Stufen: Bis zu 50 Quadratmeter sind pro Jahr 72 Euro ans Land und, wenn die jeweilige Gemeinde das beschließt, weitere bis zu 108 € an diese zu entrichten. Für größere Wohnungen werden 108 € plus kommunal bis zu 216 € fällig.