Energie und Engpässe lassen die Wirtschaft bangen

Viel zu wenig Ware

„Wir bekommen derzeit zu wenig Ware“, bestätigt Jürgen Wegscheider, Geschäftsführer von Ferrochema in Spittal an der Drau. Das Handelsunternehmen liefert Eisen- und Stahl an das Baugewerbe. „Der Preisanstieg nach der Pandemie war durch die Nachfrage erklärbar“, so Wegscheider, der nicht nur den Krieg in der Ukraine als einzige Ursache ausmachen will.