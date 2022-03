Graz: Neuer Ärztenotdienst sorgt weiter für Unruhe

Ordination am Marburger Kai schließt

Die gravierendere Änderung erfolgt mit 1. Juli: Die fixen Ordinationen am Marburger Kai sind dann Geschichte, künftig soll jeweils ein Arzt links und rechts der Mur am Wochenende die eigene Ordination öffnen - allerdings nur von 9-12 Uhr sowie von 15-18 Uhr. Der wahlkämpfende Ärztekammer-Präsident Herwig Lindner spricht von einer „Verschlechterung der Notfallversorgung“ für die Grazer.