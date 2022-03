Zeit drängt für den Grazer Kinderärzte-Notdienst

Vier Stunden hat derzeit jeden Samstag, Sonntag und Feiertag eine Kassenordination für Kinder- und Jugendheilkunde in Graz geöffnet. „Das ist das Allermindeste, die Behandlung von Kindern ist doppelt so aufwändig wie bei Erwachsenen“, meint Hans Jürgen Dornbusch. Der Kinderarzt mit Ordination in Andritz ist seit drei Jahren ehrenamtlicher Organisator und treibende Kraft des Notdienstes. 30 kleine Patienten pro Dienst kommen im Schnitt in die Ordinationen.