EM-Chancen von Österreichs U21 weiter gesunken

Österreichs U21-Nationalteam hat die makellose Serie von Kroatien in der EM-Qualifikation beendet. Die Truppe von Teamchef Werner Gregoritsch erkämpfte sich am Freitagabend in einer von Chancen-Armut auf beiden Seiten geprägten Partie in Varazdin ein torloses Remis. Der Punkt half allerdings im Rennen um ein Endrunden-Ticket nicht entscheidend weiter, die ÖFB-Auswahl ist in der Gruppe A nach acht von zehn Spielen weiter nur Dritter.