Im März gab es bis jetzt nur einen Tag mit Regen

Wäre der 15. März nicht gewesen, hätte es in diesem Monat in Oberösterreich vielerorts noch gar nicht geregnet. Und viel wird in den kommenden Tagen nicht mehr dazukommen, lediglich am Mittwoch und Donnerstag könnte es regen. Damit steigt die Gefahr von Flur- und Wiesenbränden übers Wochenende weiter stark an.