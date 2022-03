Wir brauchen Russen-Gas

Wo Gas billig ist Die Amerikaner zahlen im Inland nur ein Fünftel von dem Preis, den eine Megawattstunde in Europa kostet. Das vielzitierte Flüssiggas ist bei uns deswegen so teuer, weil es für den Transport erst verflüssigt wird, per Schiff übers Meer kommt und dann wieder in eine Pipeline eingespeist wird. Österreich hat keinen Anschluss an diese Pipelines, wir beziehen das Russengas aus zwei Leitungen über die Ukraine und über die Nord Stream 1 aus Nordosten. Daher ist die Abhängigkeit so groß.