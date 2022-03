Weltweiter Klimastreik: Demos auch in Österreich

Demozug in Wien

Protestaktionen finden in Österreich in nahezu sämtlichen Bundesländern - mit Ausnahme das Burgenland - statt. In Wien beginnt die Aktion um 13.30 Uhr in der Wiener City beim Stubentor, von wo aus der Demozug in Richtung Praterstern führt, wo ab 16 Uhr die Abschlusskundgebung in der Venediger Au stattfindet.