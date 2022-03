Ärger wegen bereits verjährten Vorschreibungen

Vieles ist längst verjährt

Dabei seien viele der Forderungen mittlerweile hinfällig. Alles, was die Zeit vor 2018 betreffe, sei höchstwahrscheinlich verjährt, so Petschnig. Er rät Betroffenen, sich zu informieren. Denn sei einmal bezahlt, könne das Geld nicht mehr zurückgefordert werden. „Anscheinend braucht die SPÖ-Alleinregierung jeden einzelnen Euro“, ätzt der FPÖ-Chef. Er verstehe auch nicht, warum Beiträge für die Corona-Jahre 2020 und 2021 eingehoben werden. In der Zeit seien viele Betriebe geschlossen gewesen. Die Abgaben bis 2021 sollten erlassen werden, fordert der Freiheitliche.