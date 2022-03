Schwer verletzt: Zweijähriger von Auto überrollt

Eine 55-Jährige aus Altmünster war mit ihrem Pkw am Donnerstag gegen 11.30 Uhr in Gmunden unterwegs. Als die Frau beim Toscanaparkplatz rechts in eine Parklücke einbog, lief ihr ein knapp zweijähriger Bub aus Rüstorf vor das Auto. Dabei dürfte dieser vom rechten Vorderreifen überrollt bzw. eingeklemmt worden sein. Die 55-Jährige wurde erst durch das Schreien der 27-jährigen Kindesmutter auf den Unfall aufmerksam. Der Bub wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber „Martin 3“ in das Kepler Uniklinikum nach Linz geflogen. Die Mutter und die Unfalllenkerin erlitten beide einen Schock und mussten vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut werden.