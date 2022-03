15 Tonnen Müll warten auf freiwillige Sammler

Wieder gemeinsam unterwegs

Zwar sammelten Einzelpersonen auch in den vergangen beiden Jahren Müll, der in der Natur einfach weggeworfen worden ist. Die Aktion „Saubere Umwelt braucht Dich!“ aber geht erst heuer wieder an den Start. Die derzeitige Pandemie-Situation erlaubt es den Gemeinden, ihre Bürger wieder zum gemeinsamen Sammeln einzuladen. Die genauen Termine sind auf www.umweltv.at zu eruieren.