Wolff: „Mehr Punkte, als wir erwartet hatten“

Beim WM-Auftaktrennen am vergangenen Sonntag in Bahrain erreichte „Silberpfeil“-Star Lewis Hamilton den dritten Platz, sein neuer Teamkollege George Russell erntete als Vierter zwölf Punkte. „Wir haben die maximale Punkteausbeute geholt, die wir erreichen konnten, und mehr als wir erwartet hatten“, sagte Wolff laut Mercedes-Aussendung. „Das liegt zum Teil am Pech der anderen, aber die Zuverlässigkeit hat in der Formel 1 schon immer eine entscheidende Rolle gespielt.“ Womöglich ein Seitenhieb auf Red Bull - beim Austro-Team waren ja beide Autos in der Schlussphase mit Benzinproblemen stehen geblieben.