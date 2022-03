Rapid statt Ausland: „Da hat sich sehr viel getan“

„Meister werden wir wahrscheinlich nicht mehr, aber …“

Am vergangenen Sonntag agierte Moormann beim Wiener Derby als Linksverteidiger. „Wir wollen jedes Spiel unbedingt gewinnen - vor allem gegen die Austria, das ist dann nochmal was anderes. Wir haben uns das sicher alle anders vorgestellt. Wir hatten einen guten Start. Doch nach dem Ausgleich hatten wir einen Hänger. Es hätte dann in beide Richtungen ausgehen können“, meint er zum 1:1 gegen den Erzrivalen. Der Heim-Fluch im Allianz Stadion geht also weiter - die Bilanz gegen die Violetten in der im Sommer 2016 eröffneten neuen Heimstätte steht bei drei Niederlagen und sechs Remis. Seinem Team traut er in den Top-6 dennoch noch einiges zu: „Es ist sehr viel drinnen. Meister werden wir wahrscheinlich nicht mehr, aber ich glaube, dass wir auf jeden Fall noch den zweiten Platz erreichen können. Es liegt jetzt an uns, nach der Länderspielpause wieder Vollgas zu geben.“