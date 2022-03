Mutter fand nach Brand in Wohnung toten Sohn

Ein Drama spielte sich in der Nacht zum Mittwoch in einer Wohnung in Kematen am Innbach ab. Nachdem in seiner Küche Feuer ausgebrochen war, schaffte es ein Mieter (32) nicht mehr ins Freie. Er erstickte hilflos. Die Mutter, die unterhalb wohnt, fand den toten Sohn in den Morgenstunden.