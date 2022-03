Das Heeres-Auge ist entscheidend

Das Bundesheer betreibt auf dem Kolomansberg in Thalgau eine Radarstation, die für die Luftraumüberwachung in Österreich wichtig ist. Bisherige Windrad-Pläne für den Thalgauer Lehmberg – zuletzt im Jahr 2017 – scheiterten genau an dieser großen Überwachungsstation. Denn: Das Bundesheer hatte damals die Befürchtung, dass das Heer durch die Wind-Anlage teilweise „blind“ werden könnte und das Radar nicht mehr optimal funktionieren würde. Pläne mussten daher verworfen werden.