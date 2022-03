Mutmaßlicher IS-Kämpfer fasst zwei Jahre Haft aus

Dank eines internationalen Haftbefehls wurde der Asylwerber dort gefasst und nach Österreich abgeschoben – U-Haft! Hier musste er sich nun am Landesgericht Eisenstadt vor einem Geschworenensenat verantworten. Die Anklage lautete unter anderem auf Mitgliedschaft in einer Terror-Vereinigung, Begehen terroristischer Straftaten, Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation und zumindest versuchten Mord.