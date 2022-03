LH Stelzer kritisiert Bildungsminister Polaschek

Alle Zahlen zeigen eindeutig, dass das Infektionsgeschehen in den Schulen aktuell massiv ist, erst am heutigen Tag habe man wieder 2411 Neuinfektionen in oberösterreichischen Schulen registriert. Das treibe auch die Zahl der gesamten Neuinfektionen, die heute bei 10575 Fällen liegt. Wenn man zu Recht alles unternehmen will, damit die Schulen offen bleiben, dann sei die Maske eines der wirksamsten und niederschwelligsten Mittel, so Stelzer. Polaschek hatte am Wochenende bekräftigt, bis Ostern die Maskenregel in den Schulen trotz stark steigender Infektionszahlen und vielen coronabedingten Ausfällen in den Klassen nicht verändern zu wollen. Gegenwärtig dürfen Schüler in den Klassenzimmern die Maske abnehmen.