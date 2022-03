Wie wahre Kriminalfälle zum Podcast-Erfolg werden

Leichtigkeit erzeugen, Femizide in Österreich

Trotz ernster Themen versuchen die beiden eine gewisse Leichtigkeit in den Podcast zu bringen. Franziska Singer bringt den Zugang auf den Punkt. „Wir gehen mit sehr viel Respekt an die Sache ran, aber mit Humor geht‘s dann immer leichter“. Femizide sind in Österreich ein omnipräsentes Thema und auf europäischer Ebene zählt die Alpenrepublik zu den Spitzenreitern. „Es braucht mehr Aufklärung“, pflichtet Amrei Baumgartl bei.