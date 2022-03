Kate: Lächeln und Reggae trotz Wut-Demonstranten

Trommeln in Trench Town

Für einen Besuch in Trench Town, der Geburtsstätte des Reggae im Herzen von Kingston, schlüpfte die Herzogin in ein gestreiftes Kleid von Willow Hilson Vitage. In Trench Town besuchte das Herzogspaar von Cambridge das ehemalige Haus von Bob Marley, in dem er „No Woman No Cry“ geschrieben hat.