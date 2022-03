Eine neue Gesellin für die Stadtgämsen

Die knapp zwei Jahre alte Gämse ist beim großen Medienauflauf am Dienstagnachmittag noch recht schüchtern. Als die Besucher weg waren, schloss sich Geiß „Miriam“ aber doch noch der 10 bis 15 Gämsen großen Population am Kapuzinerberg an. Die Stadtgämsen sind eine weltweite Rarität, 1948 haben sie sich vom Gais- oder Untersberg kommend auf dem Stadtberg angesiedelt.