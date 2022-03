Novak scheidet in Biel bereits in Runde eins aus

Österreichs aktuell zweitbester Tennisspieler, Dennis Novak, ist am Montag beim mit 45.730 Euro dotierten Hartplatz-Challenger in Biel (SUI) bereits in Runde eins ausgeschieden. Der als Nummer zwei gesetzte Weltranglisten-141. unterlag Antoine Escoffier (FRA/ATP-248.) mit 4:6,2:6.