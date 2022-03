Elementarpädagogen demonstrieren in Klagenfurt

Zu wenige Elementarpädagogen

Dazu kommen noch die ständige Covid-Belastung und der ausufernde administrative Aufwand. „30 Minuten am Tag gehen allein für Dokumentation darauf, fehlen in der Beschäftigung mit den Kindern. Und wir arbeiten schließlich im elementarsten Bereich der Grundentwicklung“, ärgert sich Greiler. Die Zahl der 8000 in Kärnten tätigen Elementarpädagogen müsste um 15 Prozent aufgestockt werden. Derzeit ist es aber eher so, dass wegen der Belastung viele Junge schon bald wieder aufgeben.