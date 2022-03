Regenbogen-Parade: Rechte Störaktion vor Gericht

„Sie haben lieber Militärparaden, gell?“

Man(n) findet es z.b. „nicht gut, dass Steuergeld für so etwas eingesetzt wird. Männer und Frauen sollten stolz sein können auf ihre Rollen und sie auch wahrnehmen können. Das klassische Familienbild wird immer kleiner, die Sexualität ’verquer’. Allein die Beflaggung der Straßenbahnen in Wien für einen ganzen Monat ist ein Dorn im Auge.“ Die Richterin, sanft: „Sie haben lieber Militärparaden, gell?“ – „Natürlich! In Zeiten wie diesen, wo das Militär ausgehungert wird, statt dass man stolz darauf ist.“ Vertagt für Zeugen, die ausfielen.