Lkw-Lenker wurde gegen Betonmauer gedrückt

Ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck war am Montag gegen 3.10 Uhr in der Firmengarage seines Arbeitgebers im Bezirk Grieskirchen an seinem Lkw Zugange. Er hängte einen Anhänger an die Zugmaschine an und beabsichtigte loszufahren. Dabei bemerkte er, dass die Bremsen des Anhängers noch angezogen waren. Der 50-Jährige stieg aus und löste diese. Im selben Moment begann die Zugmaschine nach vorne zu rollen, da er die Bremse dort nicht angezogen hatte.