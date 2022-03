Die Austria ist nun auf Schützenhilfe angewiesen

Seit der 3. Runde war die Lustenauer Austria durchgehend an der Zweitliga-Tabellenspitze. Nach dem 5:2-Erfolg in Liefering schien der Titel und Aufstieg bereits zum Greifen nahe. Dass ausgerechnet die Jungbullen gestern den FAC durch ihre 1:2-Pleite in Floridsdorf auf den Thron hievten, mag so was wie eine Ironie des Schicksals sein.