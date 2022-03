Heuer „trockener Saisonstart“ am Neusiedler See

Der Frühling ist da, der Saisonstart am Neusiedler See steht kurz bevor. Die Fahrradfähren nehmen am 1. April ihren Betrieb auf. Noch haben sie kein Problem mit dem niedrigen Wasserstand. Denn: Alle Fahrradfähren haben sehr wenig Tiefgang. Bleibt es allerdings so trocken, könnte es auch hier Schwierigkeiten geben.