Feuerwehr rettete Mühlviertler vorm Ersticken

Ein 27-Jähriger aus Rohrbach erwärmte am Sonntagmorgen, nachdem er gegen 5 Uhr nach Hause gekommen war, Essen am E-Herd in der Küche. Anschließend ging er ins Schlafzimmer und schlief dort ein. In der Folge verbrannte das Essen und Teile der Kücheneinrichtung begannen ebenfalls zu brennen. Ein Nachbar bemerkte den starken Rauch und holte die Feuerwehr.