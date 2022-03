1100 Wohnungen in OÖ an Ukrainer vermittelt

„Ein großer Dank gilt unseren Landsleuten, die diese Wohnmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Für die geflüchteten Menschen ist es nicht nur eine Unterbringung, sondern es gibt ihnen auch Halt in dieser schwierigen Zeit. Von persönlichen Gesprächen mit geflüchteten Frauen weiß ich, sie sehnen sich nach einer Rückkehr in ihre Heimat, sie wollen zurück zu ihren Männern. Solange diese Rückkehr nicht möglich ist, geben wir ihnen in Oberösterreich bestmöglichen Schutz“, so Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer.