Tribüneneinsturz führt zu Katastrophe in Indien

Im südindischen Bundesstaat Kerala sind zahlreiche Zuschauer eines Fußballspiels beim Einsturz einer Tribüne verletzt worden. Mindestens 225 Menschen erlitten am Samstagabend im Distrikt Malappuram teils schwere Wunden und Brüche, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bilder in sozialen Medien zeigten, wie die dicht besetzte Tribüne plötzlich einsackte und auf die Zuschauer stürzte, die unter ihr das Spiel verfolgten.