F1-Revolution: „Basis für großen Sport ist gelegt“

Platz zwei durch Sebastien Buemi (hinter dem Alpine von Nicolas Lapierre), dazu ein Megacrash von Jose-Maria Lopez (unverletzt) - gerade noch war Alex Wurz als Toyota-Berater bei den 1000 Meilen von Sebring in den USA unterwegs, macht sich der 69-fache Formel-1-GP-Starter Gedanken über den Auftakt der „Königsklasse“ heute in Bahrain - und meint zur Reglement-Revolution: „Langfristig bin ich zu hundert Prozent überzeugt, dass es die Teams näher zueinander bringt. A durch die Aerodynamik und B durch die Budgetobergrenze“, sagt Wurz, glaubt aber: „Kurzfristig könnte es sich auseinanderziehen, weil der eine das Reglement eben besser gelesen hat als der andere, aber das relativiert sich, spätestens in der zweiten oder dritten Saison. Die Basis für großen Sport aber ist gelegt.“