61.000 Kilometer auf dem Fahrrad nach Südamerika

Heiliger Abend in Kolumbien

Nach den Weihnachtsfeiertagen an der Pazifikküste im Süden Kolumbiens nahe der Grenze zu Ecuador feierte er den Jahreswechsel in der Stadt Pasto auf 2500 Höhenmetern in den Anden. Geprägt von nervenaufreibendem Warten und Hoffen auf Grenzöffnungen, hatten den Burgenländer die Monate zuvor auf eine harte Geduldsprobe gestellt.