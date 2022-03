Protest gegen 120 Parkplätze an der A8 bei Weibern

„Wir wollen nochmals Flagge zeigen“, sagt Bürgermeister Manfred Roitinger. Am Samstagnachmittag kam man in Weibern zu einem vermutlich letzten Protest gegen einen neuen Lkw-Parkplatz mit 120 Stellplätzen an der Innkreisautobahn zusammen. Der gesamte Gemeinderat hat sich gegen das Asfinag-Projekt ausgesprochen, und im Vorjahr wurden 833 Unterschriften übergeben. Aber ohne Erfolg. Im Mai oder Juni soll – ohne Einbindung der Gemeinde – der Bau verhandelt und schon im nächsten Jahr fertiggestellt werden.