Olympiasieger kämpft im Showdown um vierte Kugel

Am Sonntag ist dann der „Tag X“ für Olympiasieger Alessandro „Izzi“ Hämmerle. Der Gaschurner ist als Gesamtweltcupzweiter ins Wallis gereist. Auf Leader Martin Nörl (D) fehlen ihm 45 Punkte. Das heißt: Holt sich Izzi in Veysonnaz - eine seiner erklärten Lieblingsstrecken - seinen dritten Sieg in Serie, müsste Nörl mindestens auf Rang drei kommen, um Hämmerles vierten Gesamtweltcupsieg in Serie zu verhindern. Aber Vorsicht: Auch Izzis Teamkollege Jakob Dusek hat noch Chancen auf die Kristallkugel.