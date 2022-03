Quallensterben in der Adria heuer besonders früh

„Die Wassertemperatur in der Adria hat in den vergangenen Jahrzehnten um einen Grad zugenommen. Das spielt für Tiere eine große Rolle“, sagt Daniel Abed-Navandi vom Haus des Meeres in Wien. Im Frühling würde es jedes Jahr zu vermehrten Sichtungen von Lungenquallen an der oberen Adria kommen, die bedingt durch die Wasserströmung und den Wind in Richtung Ufer getrieben werden.