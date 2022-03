Eigenes Auto überrollte und verletzte Bad Ischler

Der 24-Jährige stellte seinen Pkw am Freitag gegen 16.15 Uhr vor seinem Wohnhaus in Bad Ischl ab. Als er das Auto bereits verlassen hatte, bemerkte er, dass sein Wagen am leicht abschüssigen Parkplatz zu rollen begann und versuchte, den Pkw noch aufzuhalten. Dabei wurde er allerdings vom Fahrzeug am linken Unterschenkel überrollt und anschließend eingeklemmt.