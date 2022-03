Wegen Kim Kardashian? Rakete startet ohne Davidson

Mitteilung per Tweet

In einem Tweet auf dem offiziellen Blue-Origin-Account steht zu lesen: „Blue Origins 20. Flug der New Shepard wurde auf Dienstag, den 29. März verlegt. Pete Davidson wird die NS-20-Crew nicht mehr auf ihrer Mission begleiten. Wir werden das sechste Crew-Mitglied in den kommenden Tagen bekannt geben.“