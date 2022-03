Mehr 10.000 Neuinfektionen mit Corona-Virus in OÖ

Mehr als 80.000 Landsleute in Quarantäne

Insgesamt gibt es derzeit in Oberösterreich mehr als 66.000 aktive Fälle, mehr als 80.000 Menschen sind in Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Oberösterreich liegt bei 3738. Bisher wurden in Oberösterreich 2583 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 verzeichnet.