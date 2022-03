„Kommissar“ DNA klärte in Österreich 627 Mordfälle

Allein im vergangenen Jahr wurden an diesen Standorten rund 19.000 Spuren analysiert und 10.000 Abstriche von Verdächtigen ausgewertet. „Welche große Rolle die DNA spielt, hat sich beispielsweise auch bei der Aufklärung zweier Frauenmorde in Niederösterreich im Jahr 2017 in Neunkirchen und 2019 in Ebergassing oder Greinsfurth gezeigt. Die DNA-Spuren waren hier die entscheidenden Beweismittel“, so Justizministerin Alma Zadić.