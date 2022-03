Uni Salzburg: Burschenschafter-Text regt auf

Unverständnis und die Frage der Verantwortung

An der Uni Salzburg gehen wegen des Artikels die Wogen hoch. Im Fachbereich Geschichte ist man fassungslos – und arbeitet zurzeit an einer Stellungnahme, die demnächst veröffentlicht werden soll. „Wir verstehen nicht, warum die Salzburger Nachrichten so einen Text veröffentlichen und dass über das Thema so unreflektiert und unkommentiert geschrieben wird“, sagt auch ÖH-Vorsitzende Laura Reppmann. Übrigens: Die Uni Salzburg stellte auf „Krone“-Nachfrage klar, dass das Magazin ein Produkt der „Salzburger Nachrichten“ sei und auch dort die Gesamtredaktion liege.