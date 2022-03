Roli Leitinger: „Ich will zurück auf die Piste“

Alle Highlights und Updates zum großen Weltcup-Finale der Alpinen in Courchevel/Meribel, Rückblick auf spannende Cross-Heimrennen auf der Reiteralm und zwei tolle Gäste: ÖSV-Ass Roland Leitinger erzählt, wie es ihm nach der Schockdiagnose erneuter Kreuzbandriss aktuell mit seiner Reha geht und Paralympics-Medaillengewinner Johannes Aigner plaudert über seine Erfolge in Peking - das und noch mehr gibt’s für Sie heute in „Steilhang“, dem Ski Austria-Magazin auf krone.tv. Mit Moderatorin Michaela Mayer und Krone-Ski Experte Alex Hofstetter.